Region. Viele Kirchengemeinden setzen die Präsenzgottesdienste über Ostern wegen der hohen Zahl an Infizierten aus. Wir haben in einem Artikel zusammengefasst welche Angebote die Städte und Gemeinden in unserem Verbreitungsgebiet für die Gläubigen vorbereitet haben. Zum Artikel geht's hier.

