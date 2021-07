Gottesdienste im Wechsel

Die katholische Kirchengemeinde teilt mit, dass ab Sonntag, 1. August, keine Reservierungen für Gottesdienstbesuche mehr nötig sind. Am Samstag, 31. Juli, ist um 18.30 Uhr eine Eucharistiefeier in St. Kilian, Oftersheim, am Sonntag, 1. August, um 9.30 Uhr in St. Nikolaus, Plankstadt, sowie um 11 Uhr in St. Maria, Schwetzingen.

In den Sommerferien wechseln sich Reinholdt Lovasz und Uwe Öüttinger ab, sodass nur ein Priester anwesend ist. So finden nur drei Messen am Sonntag – einschließlich Samstagabend – statt und am Werktag jeweils nur eine Messe: Samstag, 18.30 Uhr, im Wechsel zwischen St. Nikolaus und St. Kilian; Sonntag, 9.30 Uhr, im Wechsel zwischen St. Nikolaus und St. Kilian sowie 11 Uhr in St. Maria. Werktags gibt es Messen jeweils 18.30 Uhr am Mittwoch in St. Nikolaus, am Donnerstag in St. Kilian sowie am Freitag in St. Pankratius. Die Messen Dienstag im CAZ und Krankenhaus können noch nicht öffentlich gefeiert werden.

Die Landesverordnung sieht auch weiterhin eine Erfassung der Gottesdienstbesucher vor, die über die bereits gewohnten Kontaktnachverfolgungsbögen erfolgt, teilt die Kirche mit. zg