Gottesdienste in der Fastenzeit

Mehrere Bußgottesdienste werden in der Fastenzeit in der katholischen. Seelsorgeeinheit angeboten. Am Sonntag, 27. März, 18 Uhr, in St. Kilian Oftersheim, Sonntag, 3. April, 18 Uhr, in St. Nikolaus Plankstadt mit dem Titel „Mit Stacheldraht in unserer Hand“ und Sonntag, 10. April, 18.30 Uhr in St. Pankratius Schwetzingen.

Gottesdienste mit Krankensalbung finden ebenfalls statt am Mittwoch, 30. März, 14.30 Uhr in St. Nikolaus Plankstadt (Gottesdienst mit der kfd und Senioren), Donnerstag 31. März, 18.30 Uhr, in St. Kilian sowie am Mittwoch, 13. April, 14.30 Uhr in St. Pankratius (für Senioren). zg

