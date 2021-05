Gottesdienste online miterleben

Region. Die Schola der Kantorei gestaltet am Sonntag, 2. Mai, um 10.30 Uhr die heilige Messe in der Kirche St. Sebastian in Ketsch musikalisch mit. Alle Kirchengemeindemitglieder sind eingeladen, dieser Messe per Livestream oder zu einem späteren Zeitpunkt online beizuwohnen. Wie es im Mai mit Gottesdiensten weitergehen kann, dazu wird der Pfarrgemeinderat in Kürze Informationen geben, heißt es abschließend von der Kirchengemeinde.

Außerdem steht trotz Pandemie am Sonntag „Kantate“ („Singet“) in der Evangelischen Kirche die Kirchenmusik im Mittelpunkt. Die Gemeinde wird am 2. Mai um 10 Uhr live einen musikalischen Gottesdienst aus der Stadtkirche ausstrahlen. Kantor Detlev Helmer hat aus Sängerinnen und Sängern seiner Kantorei ein kleines, Corona-konformes Gesangsensemble gebildet, das alte und neue Lieder aus den Gesangbüchern interpretieren will. Detlev Helmer (Flügel) und Ralf Krumm (Trompete) steuern solistische Glanzlichter bei. Die technische Produktion liegt bei der Schwetzinger Firma „Rent4event“ unter Leitung von Martin Kolb. Pfarrer Steffen Groß wird über die Musiktherapie des Hirtenjungen David predigen, welcher mit Hilfe seiner Harfe dem psychisch kranken König Saul helfen kann. Der Kerngedanke des Pfarrers dabei: „Musik ist nicht alles. Aber ohne Musik ist alles nichts. Musik ist systemrelevant!“ Der Online-Gottesdienst ist hier abrufbar.