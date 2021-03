Drei Monate nach dem bisher letzten Präsenzgottesdienst am dritten Advent freut sich die evangelische Kirchengemeinde auf den Neustart.

„Nachdem in der vergangenen Woche der Inzidenzwert stabil unter der Marke von 50 lag, planen wir für kommenden Sonntag, 14. März, einen Gottesdienst im Lutherhaus“, erklärt Pfarrer Steffen Groß. „Dieser Sonntag mitten in der Passionszeit heißt ,Lätare‘, übersetzt ,freut euch‘ – besser könnte es nicht passen.“

Im Mittelpunkt stehen wird das Wort Jesu vom Weizenkorn, dass in die Erde fällt und stirbt, um dann viel Frucht zu bringen. „Wir werden uns diesem Thema auf literarischem Wege nähern“, sagtder Pfarrer. Kirchengemeinderätin Hanna Schwichtenberg hat passende Texte ausgesucht und wirkt federführend mit. Alexander Levental übernimmt die musikalische Gestaltung am Flügel.

Keine Anmeldung notwendig

Eine Anmeldung zu diesem Gottesdienst ist nicht erforderlich. Die üblichen Hygieneregeln gelten, alle Besucher müssen eine medizinische Maske tragen. Die Kontaktdaten werden erfasst und die Frischluft-Lüftung im Luthersaal sorgt für zusätzliche Sicherheit. Auch Gemeindegesang gibt es weiterhin nicht. Bis zu 88 Besucher können mitfeiern.

„Sollte die Inzidenz in dieser Woche deutlich ansteigen, müssen wir im Kirchengemeinderat neu entscheiden. Aber derzeit sieht es gut aus“, so Steffen Groß. Sollte der Präsenzgottesdienst doch noch abgesagt werden, plant das Vorbereitungsteam eine Feier per Zoom-Videokonferenz. „In diesem Fall informieren wir noch einmal neu“, so der Pfarrer. zg