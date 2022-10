Gräberbesuche mit Segnungen und Messen

Region. Die Seelsorgeeinheit Schwetzingen/ Oftersheim/ Plankstadt weist auf den Gräberbesuch an Allerheiligen auf den Friedhöfen und Messen für die Verstorbenen an Allerseelen hin.

An Allerheiligen, Dienstag, 1. November, wird eingeladen, nach einer kurzen Andacht vor den Friedhofskapellen an den Gräbern der Angehörigen zu warten, teilt Dekan und Pfarrer Uwe Lüttinger mit. Ein Mitglied des Seelsorgeteams kommt zu den einzelnen Gräbern und spricht ein Gebets- und Segenswort für die Angehörigen ganz persönlich am Grab. In Oftersheim und Schwetzingen gibt es ab 14 Uhr die Andacht an der Kapelle und anschließend bis zirka 16 Uhr die Segnungen an den Gräbern.

In Plankstadt ist um 14.30 Uhr die Andacht an der Kapelle vorgesehen, anschließend bis zirka 16.30 Uhr die Segnungen an den Gräbern. Es wird gebeten, beim Warten etwas Geduld mitzubringen.

Der Verstorbenen gedenken

Am Allerseelentag, Mittwoch, 2. November, werden dann Messen besonders für die Verstorbenen des vergangenen Jahres und für alle Verstorbenen der Pfarreien gefeiert: um 17 Uhr in St. Kilian in Oftersheim, um 18.30 Uhr jeweils in St. Nikolaus in Plankstadt und in St. Pankratius in Schwetzingen. zg