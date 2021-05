Gratis radeln am Feiertag

Schwetzingen/Hockenheim/Speyer. Am Europäischen Tag des Fahrrads, 3. Juni, der dieses Jahr auf den Feiertag Fronleichnam fällt, kann das Fahrradvermietsystem VRN-Nextbike kostenfrei genutzt werden. Voraussetzung dafür ist eine einmalige Registrierung, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das Dankeschön könne überall im ganzen VRN-Nextbike System genutzt werden – ob in Schwetzingen, Hockenheim, Speyer oder in einer anderen der 20 Kommunen. Insgesamt stehen über 2100 Räder an 330 Stationenzur Verfügung. Volkhard Malik, Geschäftsführer des VRN, sagt:. „Als kleines Dankeschön für alle, die unser Fahrradvermietsystem nutzen oder für diejenigen, die das System einfach mal testen möchten, gibt es am EuropäischenTag des Fahrrads die Möglichkeit, VRN–Nextbike gratis auszuprobieren.“

Vorher Update machen

Mitmachen können alle, die bei VRN-Nextbike registriert sind. Eine Registrierung kann in wenigen Schritten einfach über die Nextbike-App oder über www.vrnnextbike.de vorgenommen werden. Auf einem Account können bis zu vier Räder gleichzeitig gemietet werden. Darüber hinaus können die Mieträder 30 Minuten vor Fahrtantritt kostenfrei reserviert werden. Um die Reservierungsfunktion in vollem Umfang nutzen zu können, sollte ein Update der Nextbike-App durchgeführt werden. Die Funktion ist für Android und iOS verfügbar. Die Maßnahme wird vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur im Rahmen der Förderrichtlinie „Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme“ über die von der VRN GmbH initiierten Projekte gefördert. zg

Info: Weitere Infos sowie Stationspläne unter www.vrnnextbike.de oder www.vrn.de.

