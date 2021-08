Gratiskonzert im Lutherhaus

Schwetzingen. Die Pianistin Tatjana Worm-Sawosskaja gestaltet am heutigen Samstag um 18 Uhr im Lutherhaus in Schwetzingen ein Konzert im dreidimensionalen Format. Sie bringt dabei Werke von Beethoven, Liszt und Rachmaninow zu Gehör und paart dies mit interessanten und unterhaltsamen Geschichten über die Komponisten sowie die Entstehung der Werke. Dazu zeigt sie passende Bildprojektionen. Das Besondere ist nicht nur die Konzertart: Sie sammelt zudem Spenden für ein Bauwerk. Es wird daher kein Eintritt fällig, Geldspenden sind jedoch erwünscht.

Die Spenden der Zuhörenden gehen zugunsten des Wiederaufbaus des Glockenturmes der russisch-orthodoxen Kirche des Heiligen Alexander Newskij in Termes, Usbekistan, der Geburtsstadt von Tatjana Worm-Sawosskaja. In Folge des staatlichen Atheismus in der Sowjetunion wurde die 1910 erbaute Kirche wie viele andere im Jahr 1927 geschlossen und ihr Glockenturm abgerissen. Nach der Schließung diente die Kirche erst als Militärkrankenhaus, dann als Munitionslager und später als Sportsaal. Seit 1990 ist die historische Kirche wieder geöffnet. Ihr Inneres bietet Platz für 1500 Personen.