Grauer Lappen mal anders

Unsere Doppelseite mit den alten Führerscheinen hat nicht nur großen Anklang gefunden, sie regte offensichtlich auch zum Stöbern an. Dabei fand unser Leser Dr. Bodo Schmidbauer einen besonderen grauen Lappen, den er mit einem verschmitzten Lächeln in unserer Redaktion vorbeibrachte. Auf den ersten Blick sieht das Dokument aus wie ein echter alter Führerschein aus dem Jahre 1967. Beim näheren Hinsehen entpuppt es sich aber als ein Scherzartikel. Denn obendrüber steht „Fußgängerschein Klasse III“, der ausweislich „vom Nordpol bis zum Südpol“ gültig ist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beim Aufblättern wird der Spaß noch deutlicher: Denn da bescheinigt ein gewisser „Dr. Unblutig“ dem Inhaber des Ausweises, dass er an allen Tagen – auch montags – berechtigt ist, öffentliche Straßen, Plätze und ordentliche Fußwege zu begehen. Warum auch immer der Montag explizit erwähnt ist, erschließt sich nicht, es passt aber in die heutige „Spaziergänger“-Zeit. Mit einem Passfoto der Füße und einem „Abdruck der rechten Zeige-Zehe in gewaschenem Zustand“ ist der Fußgängerschein sogar „ordnungsgemäß“ komplettiert.

© Lin

„Den habe ich vor vielen Jahren mal aus Spaß bei einer Polizeikontrolle gezeigt“, erinnert sich Schmidbauer schmunzelnd. „Der eine Beamte war nicht so begeistert, der andere fand es aber lustig.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2