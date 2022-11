„Gretel und Hänsel“ im Knuspermodus

„Knusper, knusper, Knäuschen…“ heißt es am Samstag, 26. November, um 16 Uhr im Rokokotheater des Schlosses in Schwetzingen. Die Mozartgesellschaft präsentiert nach zwei Jahren Pause einen Opernnachmittag für die ganze Familie.

Das wohl bekannteste Grimmsche Märchen erfüllt an diesem Nachmittag die kurfürstliche Residenz. Das Kammerorchester Concierto München und das Münchner Puzzletheater haben Engelbert Humperdincks Märchenspiel, das hier „Gretel und Hänsel“ heißt, in einer einstündigen Fassung für Kinder mit Theater und Puppenspiel eingerichtet. Ein zehnköpfiges Orchester und vier Sänger werden das Rokokotheater in einen Hexenwald verwandeln und die Zuschauer in Adventsstimmung bringen. Tickets gibt es im SZ-Kundenforum und unter www.mozartgesellschaft-schwetzingen.de. zg