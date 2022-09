Grillstellen in den Wäldern des Rhein-Neckar-Kreises wieder freigegeben

Region Rhein-Neckar. Die große Trockenheit ist wohl vorerst vorbei – das Forstamt der Region Rhein-Neckar hat nun sein Grillverbot in den Wäldern aufgehoben. Aufgrund der heißen und trockenen Witterung galt schon seit Mitte Juni ein Verbot in den Wäldern der Rheinebene, das Mitte Juli auf das ganze Kreisgebiet ausgeweitet werden musste.

Nachdem aber in den letzten Tagen ergiebiger Regen gefallen ist und die Temperaturen deutlich zurückgegangen sind, kann das Kreisforstamt des Rhein-Neckar-Kreises die Sperrung der öffentlichen Grillstellen in den Wäldern und an Waldrändern wieder zurücknehmen. Das Feuermachen und Grillen an ausgewiesenen Feuerstellen ist somit ab sofort wieder erlaubt.

Das allgemeine Rauchverbot im Wald bleibt davon unberührt. Es gilt in Baden-Württemberg jeweils von 1. März bis zum 31. Oktober.