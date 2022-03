Große Solidarität für Flüchtlinge

Herr Dr. Pöltl, der Krieg Russlands gegen die Ukraine ist mit Blick auf die Demos, Spendenaktionen und Flüchtlingsaufnahmen bei uns präsent. Wie geht es Ihnen damit?

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dr. René Pöltl: Diese Ereignisse wühlen mich – wie viele andere Menschen auch – doch sehr auf. Wir müssen aktuell erleben, wie schnell der Frieden umschlägt, wenn einzelne Menschen mit Macht einen solchen Unmut und völlig unbegründete Aggressionen zeigen. Im Gegensatz zu anderen schrecklichen Konflikten der letzten Jahre – etwa der Bürgerkrieg in Syrien – ist dieser Konflikt uns sehr nahe, viel intensiver nachvollziehbar und sofort bei uns angekommen. Ich wünsche mir nichts mehr als Frieden für die Ukraine und ihre Menschen.

Sie haben bereits – und das haben wir auch veröffentlicht – einen Aufruf des Jugendorchesters der Ukraine für den Frieden unterstützt. Welche Aktionen laufen im Hintergrund, von denen man nicht gleich etwas öffentlich mitbekommt?

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Pöltl: Wir haben bereits rund 100 Menschen aus der Ukraine in unserer Stadt in privaten Unterbringungen. Hinzu kommen nunmehr noch die 200 Menschen in der Notunterkunft des Rhein-Neckar-Kreises und Menschen, die in unserer Kaserne vom Land untergebracht sind. Wir haben im Rathaus – auch ich selbst – Kontakt zu den Flüchtlingen in unserer Stadt und wir kümmern uns im Rahmen unserer Zuständigkeiten und Möglichkeiten. Vergangene Woche habe ich einige Flüchtlinge besucht. Wir haben ein Spielangebot für die Kinder eingerichtet, die Schulen kümmern sich um die Möglichkeit der Beschulung, die Volkshochschule kümmert sich um Integrationskurse. Wir versuchen, Unterkünfte zu sichern. Ich selbst habe Kontakt zu unserer ungarischen Partnerstadt Pápa, die sich um die Menschen in einer Stadt in der Ukraine kümmert, mein Kollege Bürgermeister Támas Aldoso war gerade dort vor Ort und hat Hilfsgüter hingebracht. Er weiß, dass wir gerne auch unterstützen, wenn dies angezeigt ist. Gerade habe ich auch einen europaweiten Appell von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern mit unterzeichnet, der einen umgehenden Frieden für die Ukraine und entsprechende Bemühungen der EU einfordert. Auch mein Amtskollege aus Mariupol ist dabei.

Was können wir hier in Schwetzingen und Umgebung tun, um den Menschen in der Ukraine zu helfen, ja, um für Frieden zu kämpfen?

Pöltl: Viele Schwetzingerinnen und Schwetzinger setzen sich aktuell ein. Wir haben bis zu 100 Menschen aus der Ukraine in privater Unterbringung. Dies ist eine große Hilfe, weil wir als Stadt über keinerlei weitere Unterbringungskapazitäten verfügen. Es ist ja allgemein bekannt, dass es in Schwetzingen kaum freien Wohnraum gibt. Wir können auch keine privat untergebrachten Menschen übernehmen, diese müssen gegebenenfalls in die Erstunterbringung des Landes gehen. Daneben gibt es viele Spendenaktionen, die den Menschen in der Ukraine und auf der Flucht helfen. Die beste Unterstützung sind immer noch Geldspenden, die dann von den Organisationen vor Ort sachgerecht eingesetzt werden können. kaba

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Geldspenden an die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft Rhein-Neckar, IBAN: DE81 6709 2300 0033 1706 10, Verwendung: Ukrainehilfe 2022.