Großer Andrang bei der Impfaktion auf den Kleinen Planken

Von Volker Widdrat

AdUnit urban-intext1

Die Erste, die sich an Fronleichnam bei der Impfaktion des Rhein-Neckar-Kreises im Lutherhaus den kleinen Piks abholte, war Linda Rihani. Die 23-jährige Rewe-Mitarbeiterin hatte sich bereits um 5 Uhr auf den Kleinen Planken eingefunden. Begleitet von ihrem Freund Maximilian Ewald (26) stand sie gut vier Stunden später an der Anmeldung. Die Stadtverwaltung hatte zwar darauf hingewiesen, dass es wenig Sinn macht, so früh zu kommen. Doch viele Impfwillige wollten einfach sichergehen, dass sie auch eine der 300 Dosen des Vakzins Moderna abbekommen würden.

Schwetzingen Schwetzingen: Impfaktion im Lutherhaus 10 Bilder Mehr erfahren

Denn für die an fünf Tagen laufende Aktion, für die insgesamt 1500 Dosen zur Verfügung stehen, war keine Terminvereinbarung oder Voranmeldung möglich gewesen. Gegen 9 Uhr reichte die Schlange durch die Mannheimer Straße bis weit in die Werderstraße hinein. Aber auch wer weiter hinten stand, hatte zu diesem Zeitpunkt noch gute Chancen, für eines der drei Zeitfenster registriert zu werden. Wer die Zugangsberechtigung mit der genauen Uhrzeit in der Tasche hatte, konnte später wiederkommen. Bürgermeister Matthias Steffan freute sich über die entspannt ablaufende Impfaktion. Beim Rundgang mit Kreisrätin Monika Maier-Kuhn (SPD) und Stadtrat Josef Walch (Grüne) dankte er dem Ärzteteam des Landratsamtes und den vielen ehrenamtlichen Helfern der Stadtverwaltung.

Mehr zum Thema Schwetzingen Schwetzingen: Impfaktion im Lutherhaus 10 Bilder Mehr erfahren Pandemie Impfaktion im Lutherhaus – das müssen Sie wissen Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Im Interview Expertin rät Frauen zur Impfung Mehr erfahren

Die Große Kreisstadt kann bis einschließlich Montag, 7. Juni, jeden Tag gut 300 Erstimpfungen mit Moderna vornehmen. „Damit sind dann weitere sieben Prozent unserer Einwohner geimpft. Ein Beitrag zu unserer Öffnungsstrategie, um noch mehr Sicherheit zu bekommen“, meinte Steffan. Die Stadt habe gezielt Caritas und Diakonie sowie die Moscheegemeinde und weitere Einrichtungen über das Impfangebot informiert, erklärte Ordnungsamtsleiter Pascal Seidel das Prozedere.

AdUnit urban-intext2

Berechtigung nachweisen

Es können nur Bürger aus Schwetzingen oder Personen, die hier im Einzelhandel oder in der Gastronomie arbeiten, berücksichtigt werden. Das Anmeldeverfahren läuft vor dem Lutherhaus. Die Impfberechtigung muss durch den Personalausweis oder eine Bescheinigung des Arbeitgebers nachgewiesen werden. Mit der Zugangsberechtigung für eines von drei Zeitfenstern dürfen die Impflinge ins Lutherhaus. Drinnen folgt die Registrierung durch die mobilen Impfteams und ein Aufklärungsgespräch durch einen Arzt. Alle fünf Minuten werden vier Personen geimpft. Beim zweiten Termin im Juli werden in fünf Minuten acht Menschen durch die vier Impfstraßen geführt, weil dann das Einweisungsgespräch wegfällt.

AdUnit urban-intext3

Der DRK-Ortsverein um Gruppenführer Michael Fischer war mit einem Dutzend ehrenamtlicher Helfer und Rettungssanitätern im Einsatz. Das Rote Kreuz aus den Horan-Gemeinden unterstützte. Die Feuerwehr um Kommandant Walter Leschinski sorgte ebenfalls für einen reibungslosen Ablauf. Als um 10 Uhr die Glocken der evangelischen Stadtkirche zu hören waren, wurde der Zugang zum Lutherhaus freigegeben.

AdUnit urban-intext4

„Wir gehen gerne diesen Schritt mit, um die Pandemie in den Griff zu bekommen“, meinte Pfarrer Steffen Groß. Der Hausherr freute sich darüber, dass die Moscheegemeinde mit im Boot war: „Die Zusammenarbeit ist hervorragend. Solidarität funktioniert nur im Kollektiv.“ Gelassen, entspannt, freundlich - so lief die ganze Aktion ab. Hygiene- und Abstandsregeln wurden eingehalten. Julia und Alexander Nastasi waren nach einer halben Stunde wieder draußen - mit dem verabreichten Vakzin im Arm. Das Ehepaar und seine drei Kinder hatten sich um 7 Uhr in die Reihe gestellt. Gegen 11 Uhr war die Schlange schon merklich geschrumpft. Den reibungslosen Ablauf bestätigten Caroline Leidig und Kevin Friedmann, die schon bei Sonnenaufgang da waren. Die beiden 39-jährigen Schwetzinger zeigten stolz das gelbe Dokument.

Aktion geht weiter

Am frühen Nachmittag waren die ersten 300 Termine vergeben. Rund 150 Impfwillige konnten keine Zugangsberechtigung bekommen. Sie können sich an diesem Freitag und bis einschließlich Montag um Impftermine bemühen. Die Ausgabe erfolgt jeweils ab 9 Uhr in den drei Zelten vor dem Lutherhaus. Ordnungsamtsleiter Seidel weist noch einmal darauf hin, „dass es wünschenswert ist, wenn die Impfwilligen nicht schon so früh auf die Kleinen Planken kommen, weil wir erst ab 8 Uhr mit dem Aufbau beginnen“. Für diejenigen, die den ersten Piks hinter sich haben, finde der Zweittermin dann auf den Tag genau in fünf Wochen im Zeitraum vom 8. bis 12. Juli statt.

Mehr Bilder gibt es unter www.schwetzinger-zeitung.de