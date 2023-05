Grüne mit Haltestelle nicht einverstanden

Über die Themen der anstehenden Gemeinderatssitzung an diesem Mittwoch, 10. Mai, um 18.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses beriet die Gemeinderatsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen bei ihrer turnusmäßigen Besprechung. Dazu schickte für die Fraktion Kathrin Vobis-Mink die nachfolgende Pressemitteilung.

„Beim Thema Lehrschwimmbecken ist Schwung reingekommen“, stellte Peter Köhler mit Blick auf die Nordstadtschwimmhalle erfreut fest. Es gab demnach ein Treffen von Stadtverwaltung, einem Experten und der DLRG für eine erste Vor-Ort- Begehung zur Bestandsaufnahme, um daraus die nächsten Schritte abzuleiten.

Beim öffentlichen Tagesordnungspunkt „Bahnhof-Station Schwetzingen-Nordstadt“, dessen Gelände gerade für den Bau vorbereitet wird, handelt es sich um eine Kostenübernahme-Erklärung. Die Entscheidung für den Bahnsteig ist bereits seit Langem für eine weitere Haltestelle ohne Übergangslösung bei geschlossener Schranke gefallen, heißt es in der Mitteilung der Grünen, die ergänzen: „Unsere Ablehnung der Kostenübernahme würde daran nichts ändern. Wir sind mit den Planungen so nicht einverstanden. Die Versuchung ist zu groß, noch schnell bei bereits zugegangener Schranke über die Gleise auf den gegenüberliegenden Bahnsteig zu huschen, um die S-Bahn noch rechtzeitig zu erreichen“, so Kreis- und Gemeinderätin Sabine Walter, „wir wünschen uns eine andere Lösung, etwa Unter- oder Überführung als den Zugang über eine häufig geschlossene Bahnschranke, die es schwierig macht, den Zug pünktlich zu erreichen“, ergänzte Kathrin Vobis-Mink. Dieser potenziellen Gefahr gilt es, sich im Vorfeld anzunehmen.

Bei den Erneuerungsmaßnahmen im Bereich Capitol/Herzogstraße nannte Dr. Michael Rittmann als Pluspunkt: „Die vorgelegten Pläne versprechen, ein stadtgeschichtlich wichtiges, denkmalgeschütztes Gebäude zu erhalten und einer Nutzung zuzuführen, bei der es der Öffentlichkeit wenigstens in Teilen zugänglich bleibt. Zudem entsteht ein großer attraktiver Platz in der Innenstadt.“ Dr. Susanne Hierschbiel bedauerte: „Das Capitol geht leider an einen privaten Investor über, angesichts der Größe dieses Projekts und seiner Kosten sollten wir diese Entwicklung jedoch akzeptieren. Ein Projekt von diesem Umfang wäre für die Stadt schwierig zu stemmen.“

Sie freue sich aber besonders über die Erhaltung des großen Nussbaums, für den sich unsere Fraktion seit Langem eingesetzt hat. „Wir begrüßen, dass Stellplätze aus dem öffentlichen Raum verschwinden, ohne dass eine Tiefgarage gebaut werden muss. Dadurch entsteht eine freie Fläche, auf der für Menschen statt für Autoverkehr Platz gemacht wird. Ebenfalls befürworten wir, dass die vorgesehenen Wohngebäude in Holzbauweise entstehen sollen und intensiv begrünte Terrassen eingeplant sind. Wir werben dafür, dass diese Terrassen auch wirklich maximal begrünt und insektenfreundlich gestaltet werden“, so die Grünen weiter. Kathrin Vobis-Mink meinte: „Hier werden nur hochpreisige Eigentumswohnungen entstehen, billiger Wohnraum wird nicht geschaffen, geschweige denn Sozialwohnungen. Diese Kröte zu schlucken, fällt schwer. Für einen Ausgleich müssen wir über die Wohnbaugesellschaft sorgen.“

Die Grünen bedauern, dass „wieder einmal städtischer Grundbesitz veräußert wird. Wir werden uns gemeinsam mit unserem Landtagsabgeordneten und Staatssekretär, Dr. Andre Baumann, dafür einsetzen, dass für die Ausgestaltung des Platzes alle Förderprogramme des Landes in Anspruch genommen werden. Wasserspender dürfen bei der Planung nicht vergessen werden. Auch schlagen wir vor, die gesamte Herzogstraße als Shared Space zu gestalten. Geschieht dies nicht, ist die Fahrradstraße Makulatur.“ zg