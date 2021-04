Der Schwetzinger SPD-Landtagsabgeordnete Daniel Born hat die Entscheidung der Grünen für eine Fortsetzung der Koalition mit der CDU als „vertagte Zukunft“ bezeichnet. Born: „Nicht nur Kretschmann, sondern mit ihm die gesamte grüne Landespartei haben die Chance für eine Fortschrittskoalition in die Tonne getreten. Sie ketten sich an eine CDU von gestern, die schlecht regiert und viele Affären am Hals hat. Schaden erleiden der Klimaschutz, eine zukunftsfähige Industriepolitik und der soziale Zusammenhalt. Kita-Beiträge und ÖPNV-Gebühren werden weiter zu hoch, Klimaziele und Inklusionsausbau zu niedrig bleiben. Mit dieser Entscheidung sind die Grünen als progressive Kraft gescheitert und neben der CDU die zweite konservative Partei im Land.“ zg

