„Manchmal wird man von den eigenen Vorhersagen eingeholt, an die man schon gar nicht mehr gedacht hat“, schreibt der Fraktionssprecher der Grünen im Gemeinderat, Prof. Josef Walch, in einer Pressemitteilung. Er erinnert dabei die Schwetzinger CDU daran, das er im März 2020 bei der einstimmigen Verabschiedung des städtischen Schulentwicklungsplans schon die Vermutung geäußert habe, dass das Thema Schulpolitik die beiden Parteien, die im Land gemeinsam regieren, im Landtagswahlkampf einholen werde. Josef Walch schreibt wörtlich: „Die Pressemitteilung der CDU zur Schulpolitik hat nur ein Ziel, die Defizite in der Amtsführung der christdemokratischen Kultusministerin Susanne Eisenmann schön zu reden,“ so Walch. Er nennt das Wahlkampfgetöse.

Das betreffe vor allem die digitale Bildung und die Entwicklung einer funktionierenden, einheitlichen Lernplattform für die Schulen in Baden-Württemberg. Eisenmann als Spitzenkandidatin der CDU bei der Landtagswahl am 14.März liege in allen Umfragen weit abgeschlagen hinter Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Selbst viele CDU-Wähler hielten die Kultusministerin ja gar nicht für wählbar, behauptet Josef Walch.

Und weiter: „In der Pressemitteilung verzichtet die Schwetzinger CDU darauf, ihren Namen zu erwähnen, es wird lediglich vom CDU-geführten Kultusministerium gesprochen. Es werden ganz unterschiedliche Lernplattformen genannt, die an Schwetzinger Grundschulen zum Einsatz kommen, nur nicht die von der Kultusministerin in Auftrag gegebene Lernplattform ,Moodle’, die in mehreren Stufen bis 2022 abgeschlossen sein soll.

Schon 2018 musste die Entwicklung von ,Ella’ von Eisenmann gestoppt werden, weil kurz vor der Einführung massive technische Probleme auftraten. Seitdem gab es immer wieder Versprechungen und Zeitpläne, die nicht haltbar waren. Anfang Februar kam es wieder zu massiven Störungen von ,Moodle’, über die sich viele Eltern in den sozialen Medien beschwerten. Die Kritik kam auch vom Landeselternbeirat, der gegenüber SWR 3 davon sprach, dass die Probleme zu erwarten gewesen seien“, so Walch weiter.

Laut Walch sei offenbar geworden, dass das Kultusministerium weder in den Sommer- noch in den Herbst- und Weihnachtsferien nachjustiert habe. Für die Lehrergewerkschaft GEW sei die technische Panne ein weiterer Beleg dafür, dass Baden-Württemberg hinterherhinke: „Das Kultusministerium hat seine Aufgaben nicht gemacht und die Schulen nicht gut genug auf den Online-Unterricht vorbereitet. Ministerin Eisenmann ist es in all den Jahren nicht gelungen, ein schlüssiges, funktionierendes Konzept für digitale Bildung vorzulegen“, so das Fazit der Schwetzinger Grünen in ihrer Pressemitteilung.

Die Kritik der Eltern bleibt

Die Stadt Schwetzingen habe mit den Stimmen aller Parteien eigens eine Digitalisierungsbeauftragte eingestellt, die den Schulen zur Verfügung stehe und diese in wichtigen Fragen berate. „Das wäre besonders sinnvoll und ergebe Synergieeffekte, wenn alle Schulen dieselbe Lernplattform für den Unterricht nutzen könnten. Walch: „Wir alle schätzen das große Engagement der Lehrer mit den aktuellen Problemen des Fernunterrichts. Wir Grüne sind mit den Schulen und vielen Lehrern im Gespräch, kennen die Probleme, die es trotz aller Bemühungen gibt. Und wir haben mit vielen Eltern gesprochen, bei denen diese Defizite in der aktuellen Schulpolitik von Eisenmann auf heftige Kritik stoßen“, schreibt Josef Walch

Der Stadtrat der Grünen meint abschließend noch: „Die schlüssigen und umsetzbaren Konzepte, die sich die CDU Schwetzingen von ihrer Kultusministerin erhofft, werden wohl eher ein Wunsch bleiben.“ zg