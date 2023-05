Grüner Hofflohmarkt

Der Hof des Grünen Büros in der Mannheimer Straße 7 wird sich zum Spargelsamstag am 6. Mai von 10 bis 16 Uhr in einen Hofflohmarkt verwandeln. Unter dem Motto „Wiederverwenden statt verschwenden“ steht die Idee der Müllvermeidung und des nachhaltigen Konsums im Mittelpunkt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In diesem Zusammenhang werden auch alte Brillen gesammelt. Wer noch welche in der Schublade hat, kann sie beim Hofflohmarkt abgeben. Die Spenden (ohne Etui) werden von ehrenamtlichen Augenoptikermeistern gesichtet und an Sehhilfebedürftige in der ganzen Welt abgegeben. Die Standgebühr wird komplett an „Die Brücke.“ gespendet. zg