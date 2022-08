Grünstreifen auf der Autobahn in Brand

A5 / Kronau / Kreuz Walldorf. Ein Grünstreifenbrand an der A5 hat am Sonntagabend zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei geführt und eine Teilsperrung verursacht. Wie die Polizei berichtet, meldeten gegen 19:20 Uhr gleich mehrere Personen einen brennenden Grünstreifen neben der Autobahn A5 zwischen der Anschlussstelle Kronau und dem Autobahnkreuz Walldorf.

Nachdem die Einsatzkräfte vor Ort eingetroffen waren, konnte der Brand im angrenzenden Grünstreifen an die

Autobahn kurz nach der Anschlussstelle Kronau in Fahrtrichtung Frankfurt festgestellt werden. Der Brand breitete

sich von mehreren Büschen in Richtung eines Waldes aus. Durch die Feuerwehr wurden umfassende Löscharbeiten aufgenommen, sodass der Brand nach kurzer Zeit eingedämmt und schlussendlich abgelöscht werden konnte. Insgesamt wurde jedoch eine Fläche von ca. 50 x 100 Metern in Mitleidenschaft gezogen.

Während der Löscharbeiten mussten der rechte und der mittlere Fahrstreifen der A5 gesperrt werden. Hierdurch bildete sich ein Stau in Höhe von bis zu vier Kilometern. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten alle Fahrstreifen ab 21:25

Uhr wieder freigegeben werden. Mehrere umliegende Feuerwehren waren mit insgesamt 14 Fahrzeugen und 96

Einsatzkräften vor Ort im Einsatz.