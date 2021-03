  Grüße aus dem Inselparadies Vanuatu

Angesichts der aktuellen Infektionsgefahr wird zwar auf einen Präsenzgottesdienst verzichtet – aber die evangelische und katholische Kirche werden ab Mittwoch, 3. März, auf den Weltgebetstag einstimmen. Angelehnt an die „Desaster-Food-Pakete“ mit Notfall-Rationen im Katastrophenfall haben die Frauen Tüten gepackt, in denen der „Weltgebetstag to go“ steckt. Sie werden an Senioren und junge Familien ausgetragen. Am Mittwoch, Freitag und Samstag können sich Schwetzinger in der evangelischen Kirche die Tüten abholen, eine kleine Überraschung zum Mitnehmen steht ebenfalls bereit (wir berichteten).

Das Orgateam hat die evangelische Stadtkirche schon mit exotischen Früchten aus dem Inselparadies Venuatu vorbereitet. Beate Günther, Ute Roes, Susanne Muth und Waltraud Mebes schmücken hier den Aktionstisch. Am Mittwoch, Freitag und Samstag ist die Kirche von 10 bis 17 Uhr geöffnet und eine oder zwei Ansprechpartnerinnen sind von 10 bis 13 Uhr da. Am Freitag von 15 bis 17 Uhr ist das gesamte Orgateam vor Ort. Ab 18 Uhr kann von zu Hause der Online-Gottesdienst unter www.weltgebetstag.de oder im Livestream um 19 Uhr bei www.bibeltv.de abgerufen werden. zg/ Bild: Evangelische Kirche