Gruppe für hochbegabte Erwachsene

Heidelberg. Im Selbsthilfebüro Heidelberg gibt es eine Gruppe für erwachsene Menschen mit einer Hochbegabung. In einer Mitteilung des Büros heißt es über die Gruppe: "Du denkst nicht nur schnell und komplex, sondern meist auch unabhängig, non-konform und kritisch. Außerdem prägt dich ein hoher Gerechtigkeitssinn, Bedürfnis nach intellektuellem Input, Freiheitsdrang und Arbeiten aus Eigenmotivation. Du hast wenig Interesse an Small Talk, sondern willst gleich tief in Gespräche einsteigen, eckst in deinem Umfeld mit vorauseilendem Denken, Ungeduld oder auch Langeweile an und hast hohe Erwartungen an dich selbst und an andere. Hinzu kommt meist eine Hochsensibilität. Wir wollen uns austauschen über das Gefühl des Andersseins und wie wir unsere Stärken gut einsetzen können."

Wer interessiert ist, kann folgendermaßen Kontakt aufnehmen:

Marion Duscha

Heidelberger Selbsthilfebüro

Alte Eppelheimer Str. 40 / 1, HH links, 1. OG links

69115 Heidelberg

Mail: duscha@selbsthilfe-heidelberg.de oder info@selbsthilfe-heidelberg.de

Website: www.selbsthilfe-heidelberg.de

Tel. 06221 / 18 42 90

Sprechzeiten:

Montag und Mittwoch 10-13 Uhr

Dienstag 14-16 Uhr Donnerstag 14-18 Uhr