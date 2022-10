Gruselspaß an Halloween dank Familie Christmann aus Schwetzingen

Schwetzingen. Dieses Haus im Kurpfalzring/Kurfürstenstraße in Schwetzingen zieht dieser Tage die Blicke auf sich. Familie Christmann hat sich hier ordentlich ins Zeug gelegt und eine unglaublich tolle Dekoration zu Halloween gezaubert. Keine Frage: Die Christmanns sind absolute Fans des Gruselspaßes, der seinen Ursprung in Irland hat.

Christmanns wohnten, als die Kinder noch klein waren, in Nordamerika. Dort wird bekanntermaßen Halloween schon seit vielen Jahren recht opulent gefeiert. Familie Christmann fand das ebenso toll wie die Einheimischen und machte gleicht mit. Wieder zurück in Deutschland wollten sie Halloween genauso genießen wie in Übersee, weil die Kinder so viel Spaß daran gewonnen hatten und auch die Erwachsenen, erzählen Christmanns auf Nachfrage. Da es in Deutschland bis dato noch nicht ganz so viel tollen Schmuck für diesen Gruselspaß am 31. Oktober gibt, hat Familie Christmann selbst Hand angelegt und Figuren sowie Deko geschaffen. Dabei betreibt sie ordentlichen Aufwand. Die großen Figuren zum Beispiel bastelt die Familie aus alten Umzugsdecken, Beton und Leim. Eine ganz schön schmutzige Angelegenheit, wie zu erfahren ist, doch es mache sehr viel Spaß. Eine Dinnerszene mit Skeletten zählt zu den Hinguckern. Während Er – mit Hut – telefoniert, hat Sie die bunten Lockenwickler auf dem Kopf. Der Filius nebenan auf dem Dreirad trägt die Stars and Stripes und sendet per Schild Grüße an Anna Meena.

Willkommensspalier... © Uschi Wetzel

Jedes Jahr kommen neue Figuren und neuer Halloween-Schmuck dazu – es gibt auch immer wieder flippige Ideen. Dafür wird dann auch schon mal im Internet gestöbert. Hier entdecken Christmanns schaurig schöne Halloween-Artikel, mit denen dann die Dekoration erweitert wird, sodass es jedes Jahr etwas anders aussieht. Auf Instagram unter „Halloweenhaus2022“ gibt es weitere Informationen.