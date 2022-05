In gehobeneren Restaurants sind sie üblich und Genießern vertraut: „Amuse Gueule“ oder „Amuse Bouche“. Sie sollen als kleine Häppchen und appetitanregende „Mundfreuden“ – einem Gruß aus der Küche – die Vorfreude auf das Menü noch steigern. So unterschiedlich das in den einzelnen Restauranttypen angeboten wird, so unterschiedlich fallen die Reaktionen der Gäste aus, wie im Urlaub der Juniorchef unseres Hotels in Südtirol erzählte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kollegen würden auch davon berichten, dass sich die meisten Gäste zwar einfach darüber freuen und vorbehaltlos genießen – so wie beim Stammitaliener über Bruschetta oder warme Brötchen vorweg – nicht wenige inzwischen aber nachfragen oder diskutieren.

Sei es, dass sie sich ihr Essen nur genauso wünschen, wie sie es bestellt haben und keine Ergänzung dabei haben wollen. Sei es, dass sie auf Unverträglichkeiten achten oder zusätzliche Kalorien vermeiden wollen. Auch die Bemerkung, dass die nicht bestellten Angebote wie „den Grappa“ oder „einen Espresso“ eh mitbezahlt werden müssten, kommt hin- und wieder vor. Man wolle lieber selbst entscheiden, was man konsumiere.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wirte und ihre Mitarbeiter, die sich einfach als Gastgeber verstehen, erleben so hautnah, wie verspannt ein Teil unserer Gesellschaft inzwischen geworden ist. Da bleibt die schmunzelnde Frage eines Gastes („Wieso Gruß aus der Küche, der Koch kennt mich doch gar nicht?“) angenehmer in Erinnerung. Die Frage war nämlich schnell zu klären, der Koch kam einfach mal kurz an den Tisch.