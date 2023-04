Gude Dag, Fraa HarMo?

Wie isch diesa Dare gelese hab, was (Endschuldischung!) so ä paar durschgegnalde Polidiger unser Familienomensrechd vaännerä wolle, hawisch gedengd, jedzard werds Zeid, dass isch auswonnere du. A so in Bledsinn, do drehd sisch die Großmudda un da Großvadda im Grab rum. Weil es in Berlin schunschd nix zum regiere gibd, kummd ma uff so bledsinnische Idee – oda hod des doch in Aprilscherz soi solle?

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Von wege Stammbaum oda Ahneforschung: Also misch hod schunn indressierd, wo moi Familie herkumme is. S’war schunn intressand, dass die Ur-ur-ur-ur-Ahne vom Frankeland, Augsburg, Nürnberg, Sachsen, Thüringen, Mecklenburg oda Holland kumme sinn, ja sogar in da Palz dahäm ware. Jedz, wonn misch da Deifel im Galopp valore hedd, breischd ich die Herkunfd näd wisse, der kummd jo vun da Höll. Vielleicht müsst ich donn „Ha-Dei“ ins Schdammbuch eudrare losse.

Also die Name grad so zusommeschdigle, wie es äm in de Grom bassd. Nä, nä also lossd misch mid solsche Idee in Ruh! Kummd ma awa blos kähna uff die Idee, des hed ebbes mid Deitschtümmelei zu du. In Israeli, in Türke, Franzos, Ukrainer und Italiener wolle doch a wisse, wo se herkumme.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Mundartglosse De Kall mähnt: Komischä Ooschdern midd Kinnabuch zu vegønä Denkøschdeeß Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Ansichtssache Dess iss ä komischi Sach Mehr erfahren Einstieg in Malerei Jugendkunstschule Brühl: Ferien mit Pinsel, Spachtel und Schwamm Mehr erfahren

Also, s’bleibd dabei, isch bin moinere Mudda ihrn Oskar un moi Fraa bleibd die Ute Mo. – von wesche HarMo! Un isch bleib doch in Schwetzinge dahäm.