In ledschder Zeid deng ich öfders on moi Freunde oder Freundinnen, vorallem wenn isch uff der ledschde Seid vun der Zeidung lese muss, dem oder dere ihr Lewe is ausgeglunge. Ach, mir hadde uns jo a schunn eunischi Zeid nimmi gsehe, jedzerd muss ich uff de Friedhof gehe. Ja wonn so Ofong(Anfang) vom 9de Jahrzehnd rumgraze dusch, isses hald ämol so, dass ma dä Ähne oder die Onner plödzlich vermisse dud.

Gud, isch kännd jo sare isch had viel Freunde, s’Lewe jo noch ä paar un isch bin immer noch näd allä. Awer isch sag eisch was, bei gude Freund is mir jeder änzelne wischdisch. Isch had im Lewe gude Freunde, Ehepaare beziehungsweise Freundinnen die immer hilfsbreid, mid uns durch digg un dünn gegonge sinn. A heid noch free ich misch immer wider, wonn mir telefoniere, schreiwe oder uns sehe. Ä guds Wort, in Rodschlag, oder ä Hilfsogebod, s’konn a gonz belangloses Gschwedz soi un minonner gelachd, egal s’dud der Seel un dem Gemied gud.

Ma schlefd a on dem Dag wieder besser un leefd om negschde Dag so gnoderisch (mürrisch) durch die Gegend. Nadierlisch werd hald a immer efders üwer Grongede gschwedzd, monschesmol bisch donn wieder mid doim eigene Schiggsal zufriede. Ma erfehrd donn a von onnere Grongede,(Krankheiten) die noch näd kad hosch un die ma sich zulege kännd. Awer des Gschwedz losse ma fa die Waddezimmer beim Dogder (Arzt).

Awer isch free misch besonders, wonn isch die äldere Leid un Bekonde im Schdedl seh. Doch näd wonn se oinsom sinn un so verlore rumlaafe oder sich meischdens ga nimmi vor die Hausdier draue. Denn im Alder noch gude Freund zu hawe is doch Gold werd. Drum mähn isch un will dä jüngere Midbürger rode, pflegd eure Freund- un Nochbarschafde sedzd se näd leischdsinnisch uff’s Spiel, denn a im Alder sinn se wischdisch un bedeide(bedeuten) uns unendlich viel. (Sehd zum Beispiel die Flutkatastrophe) Do gild a immer noch der alde Schpruch: Verwondschafd hosch so oder so, awer gude Freunde musch da selwer suche.

