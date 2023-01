Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Fragenkatalog (Teil 1) Güterbahntrasse: Das sagen die Schwetzinger Landtagsabgeordneten

Die Jahreszahl ist eine andere, die brennenden Themen bleiben. Wir haben den Landtagsabgeordneten Andre Baumann (Grüne), Andreas Sturm (CDU) und Daniel Born (SPD) acht Fragen gestellt, die sie in unserer kleinen Serie beantworten. In Teil eins geht es um die geplante Güterbahntrasse und deren Verlauf in unserer Region.