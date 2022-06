Gut geschmiert lässt es sich besser radeln

„Im Team radelt es sich erfolgreicher“, dachte sich Ralf Mahl, Lehrer der Comenius-Schule, als er im April wieder die Gruppe „Unified Cycling Schools – KFS + CoS“ reaktivierte. Darin versammelten sich schnell begeisterte Sportler und Klimaschützer der Karl-Friedrich-Schimper-Gemeinschaftsschule und der Comeniusschule aus Schwetzingen, um bei der Aktion „Stadtradeln“ mitzumachen.

Doch dieses Mal ging es nicht nur ums Kilometersammeln im Sattel und das Minimieren des CO2-Ausstosses. In der Schule wurde die Aktion zudem von dem „Fett-weg-Tag“ des ADFC begleitet, an dem alle fünften und sechsten Klassen ihre Fahrräder unter fachkundiger Betreuung fit für den Einsatz machen konnte, schreibt Lehrerin Regine Bertram in einer Pressemitteilung.

Sogar extra Runden gedreht

Das schmieren der Ketten und aufpumpen der Reifen zeigte Wirkung: Die 50 aktiven Radler knackten dieses Jahr ihren Rekord und erstrampelten 10 434 Kilometer – damit käme man von Schwetzingen nach Lima oder Tokyo (Luftlinie). Die Gruppe erreichte so in dem Zeitraum von drei Wochen den dritten Platz von 30 angemeldeten Teams in Schwetzingen und sparte mit ihrer Muskelkraft zirka 1,5 Tonne Kohlendioxid ein.

„Ich bin sogar manchmal abends vor dem Schlafengehen noch mal aufs Rad gestiegen, um ein paar Kilometer zu fahren und damit im Ranking jemanden zu überholen“, berichtet die Sechstklässlerin Lina. Sie und ihre Cousine Mira haben ihre ganze Familie mit ins Team geholt und gemeinsam die Schulmannschaft um über 1900 Kilometer bereichert. „Ich finde die Aktion wirklich toll und ich würde mir wünschen, sie ginge über einen längeren Zeitraum, damit wirklich alle langfristig aufs Rad umsteigen und damit dem Klima etwas Gutes tun“, ergänzt Lina.

Ein besonderer Dank geht an alle Schimper-Freunde, die für das Team viele Kilometer gesammelt und damit zum Erfolg der Aktion beigetragen haben.