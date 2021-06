Gute Nachrichten: Es geht aufwärts

Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt in der Region passt zum Wetter: Die Aussichten mit der erschienenen Statistik für Mai sind sonniger geworden.

Auch in diesem Monat gibt es im Vergleich zum Vorjahr wieder Anzeichen für einen Aufwärtstrend am Heidelberger Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosigkeit ist gegenüber dem Vorjahr um 200 Personen gesunken und gegenüber April sogar um 400 Personen, weisen die Zahlen aus.

„Anzeichen für einen Aufwärtstrend sehe ich im Vergleich zur Situation vor einem Jahr vor allem in der Bewegung des Arbeitsmarktes. In diesem Jahr sind im Mai 400 Personen weniger arbeitslos geworden und gleichzeitig haben 500 Menschen mehr ihre Arbeitslosigkeit beenden können“, kommentiert Klaus Pawlowski, Chef der Agentur für Arbeit Heidelberg, die Erhebungen zum Monatsende. „Auch die zunehmende Arbeitskräftenachfrage stimmt mich optimistisch“, so Pawlowski in einer Pressemitteilung weiter und schiebt nach: „Der Zugang an Arbeitsstellen hat sich im Vergleich zum Vorjahrvon 395 auf 780 nahezu verdoppelt“.

Eine sehr große Nachfrage besteht weiterhin im Gesundheitswesen. Es ist mit 31 000 Beschäftigten nach dem verarbeitenden Gewerbe und dem Handel der drittgrößteWirtschaftszweig der Region. In der Alten- und Krankenpflege sowie bei den medizinischen Fachangestellten besteht weiterhin eine große Nachfrage nach ausgebildeten Fachkräften. „Gesundheitsberufe haben bei uns in der Region eine langfristigen Perspektive und sind nicht von der Transformation auf dem Arbeitsmarkt betroffen. Mit der Online-Ausbildungsmesse der ,Soziale Klick‘ am 22. Juni wollen wir auch im Pandemiejahr Jugendliche und Arbeitgeber im Gesundheitswesen zusammenbringen“, sagt Pawlowski.

So sieht es in Schwetzingen aus

Im Agenturbezirk Schwetzingen hat sich die Arbeitslosigkeit von April auf Mai um 95 auf 2810 Personen verringert. Das waren 45 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. Es meldeten sich 473 Personen neu oder erneut arbeitslos, 30 weniger als vor einem Jahr. Gleichzeitig beendeten 557 Personen ihre Arbeitslosigkeit, das entspricht einem Plus von 226. Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 2702 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Minus von 531 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dem gegenüber stehen 2702 Abmeldungen von Arbeitslosen (plus 100). Der Bestand an Arbeitsstellen ist im Mai um 30 Stellen auf 622 gestiegen, ist in der Statistik nachzulesen. zg/kaba