Guter Start in einen neuen Lebensabschnitt

Schwetzingen. Bereits in den vergangenen beiden Jahren versüßte der Leo-Club Schwetzingen den Schulanfängern den Tag mit einer prall gefüllten Schultüte. Die Resonanz war sehr positiv. Deshalb hatten die engagierten Clubmitglieder beschlossen, den Erstklässler auch dieses Jahr wieder eine Freude zu bereiten.

Die bunten Schultüten wurden dazu nun erneut an Appel & Ei Schwetzingen übergeben und von dort an die bei der Einrichtung angemeldeten Familien verteilt. „Die Kinder können sich über einen Buchgutschein, eine Eintrittskarte für den Schlossgarten, einen Gutschein zum Minigolf auf der Minigolfanlage Schwetzingen und eine Eintrittskarte für das Technikmuseum Sinsheim/Speyer freuen“, schreiben die Clubverantwortlichen. Zudem befinden sich viele praktische Arbeitsmaterialien wie Schere, Buntstifte und Pinsel dank der großzügigen Spende des Lions Club Schwetzingen in der Schultüte.

„Die Leos wünschen allen Erstklässlern einen tollen Start und vor allem ganz viel Spaß in der Schule“, heißt es in der Pressemitteilung zur Schultütenübergabe. „An dieser Stelle möchte sich der Leo-Club Schwetzingen von Herzen bei allen Beteiligten bedanken, die durch ihre Spende den bis dahin wichtigsten Tag der Schulanfänger ein Stückchen schöner gemacht haben.“