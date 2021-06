Gutting klärt über Unterstützung auf

Der Bundestag hat zahlreiche Maßnahmen auf den Weg gebracht, um die Vereine und ihre Arbeit in der Pandemie zu unterstützen. So wurde die steuerfreie Übungsleiterpauschale von 2400 auf 3000 Euro und die Ehrenamtspauschale von 720 auf 840 Euro angehoben, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Büro von Olav Gutting (CDU).

„Trotz Corona haben wir in den letzten Monaten viel erreicht, um das Ehrenamt in unserem Land zu stärken. Von der Übungsleiterpauschale profitieren alle Übungsleiter, Trainer, Erzieher, Pfleger, Ausbilder oder Betreuer. Alle anderen Ehrenamtlichen können die Ehrenamtspauschale in Anspruch nehmen“, erklärt der Bundestagsabgeordnete weiter. Zur Vorstellung aller Details lädt Gutting zu einer digitalen Diskussionsveranstaltung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion an diesem Dienstag, 15. Juni, um 18 Uhr ein. Meeting-Kennnummer (Zugriffscode): 137 325 9515, Meeting-Passwort: mQAQqg6Q8j4. zg