Guttings E-Bike vor Kanzleramt geklaut

Schwetzingen/Berlin. Weil ihm in Berlin das E-Bike gestohlen wurde, muss der Bundestagsabgeordnete Olav Gutting nun auf andere Verkehrsmittel umsteigen – und da der Bundestagsfahrdienst diese Woche streikt, möglicherweise sogar zu Fuß oder per Taxi zur Arbeit kommen. Das teilte Guttings Büro am Freitag mit. Ein laut Mitteilung „dreister Dieb“ habe sich das „CDU-gebrandete Elektroklapprad“ geschnappt und sei „damit auf und davon“.

„Das Schloss wurde einfach geknackt“, wird der Abgeordnete des Wahlkreises Bruchsal-Schwetzingen zitiert. „Besonders dreist ist das schon, das Rad genau gegenüber dem Kanzleramt, quasi unter den Augen der Bundeskanzlerin, zu stehlen“, meint der Abgeordnete – laut Mitteilung „mit etwas Galgenhumor“. Die Bundestagspolizei machte ihm unterdessen wohl keine Hoffnung, dass es wieder auftauchen würde. zg