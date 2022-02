Hackerangriff: Tankstellen der Region von Lieferproblemen noch nicht betroffen

Rhein-Neckar. Nach einer Cyber-Attacke auf den Tankstellen-Zulieferer Oiltanking geben die Shell-Tankstellen in der Region noch Entwarnung. Aktuell seien noch keine Auswirkungen zu spüren – der Prozess laufe bislang wie gewohnt automatisiert ab. Das teilten Mitarbeiter und Betreiber der Shell-Tankstellen in Eppelheim, Hockenheim und Speyer auf Anfrage dieser Redaktion mit. Man werde das Geschehen jedoch im Blick behalten, lauteten die weiteren Aussagen.

AUDIO: O-Ton von Tim Berghoff vom IT-Sicherheitsunternehmen G Data

Am Montag hatte das Handelsblatt als erstes über den Hackerangriff auf den Tanklogisitiker Oiltanking berichtet, der zur Hamburger Firmengruppe Marquard & Bahls gehört. Das Unternehmen beliefert unter anderem die Shell-Tankstellen in Deutschland. Auswirkung des Angriffs ist, dass die Tanklaster nicht befüllt werden können. Normalerweise funktioniert das komplett automatisch.

Tim Berghoff vom IT-Sicherheitsunternehmen G Data geht jedoch davon aus, dass Bürgerinnen und Bürger zunächst beim Tanken nichts spüren werden: „Wir sind in der bequemen Lage, dass der Treibstoff-Logistik-Markt relativ groß ist, das heißt, es gibt auch alternative Anbieter, die die Belieferung von Tankstellen übernehmen können.“ Wann der Vorfall ausgestanden sein wird und Oiltanking in den Normalbetrieb gehen können wird, ließe sich jedoch zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Ebenso wenig, wer hinter dem Angriff steckt. „Spekulationen sind nicht zielführend“, so Berghoff.