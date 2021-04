Diese „Anhänger“ sind äußerst unbeliebt bei Verkehrsteilnehmern: Die Attrappen mit Blitzgeräten am Straßenrand können nämlich dem ein oder anderen Autofahrer durchaus einen Brief mit teurem Inhalt bescheren.

Seit vergangenen Freitag steht ein solcher Blitzer an der Brühler Landstraße, Ortseingang Richtung Schwetzingen kurz vor dem dortigen Feld mit Blumen zum Selbstschneiden (welches allerdings bereits „abgegrast“ ist). Ein guter Punkt für einen solchen Blitzer, wie auch Anwohner bestätigen. Denn gern wird der Schwung von der Landstraße mit bis zur nächsten Ampel gegenüber des Friedhofs genommen, obwohl in diesem Bereich die 50 Stundenkilometer gelten. Der mobile Geschwindigkeitsmesser soll vermeintliche Raser nun dafür sensibilisieren, dass sie sich an dieser Stelle bereits im Ortsgebiet befinden und vom Gas gehen sollten – zumal Radfahrer und Fußgänger die Straße an dieser Stelle queren. kaba/ras