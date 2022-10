Haltung ist das Entscheidende

Während die Schüler im großen Foyer der Schwetzinger Karl-Friedrich-Schimper-Gemeinschaftsschule die Räume für die letzte Unterrichtsstunde wechselten, nahmen auch die Teilnehmer des Austauschs zur Inklusion an ihren Tischen. Sandra Boser, die Staatssekretärin aus dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg war der Einladung des Landtagsabgeordneten Dr. Andre Baumann (Grüne) gefolgt und kam am Welttag der Lehrer zu Besuch, um über schulische Inklusion – das Lernen von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderungen – zu diskutieren. Janis Gottinger begrüßte die Gäste als Teil des Schulleitungstrios. „Leben macht unsere Schule aus“, betonte der Sonderpädagoge mit Blick auf das geschäftige Treiben in der Aula.

Oberbürgermeister Dr. René Pöltl lobte das Lehrerkollegium. „Die neuen Kollegen bringen neue Ideen und Blickwinkel ein. Sie wollen Schule verändern.“ „Der gegenseitige Austausch ist enorm wichtig, um zu schauen, wie Inklusion in der Fläche gelingen kann“, betonte Boser und stellte klar, dass sie unter Inklusion viel mehr verstehe, als Schüler mit Behinderungen zu unterrichten. „Die Schimper-Schule ist ein großartiges Beispiel dafür, dass der Umgang mit jeglicher Form von Heterogenität bereits eine Selbstverständlichkeit geworden ist.“ Das bestätigte auch Heiko Mail, Schulamtsdirektor am Staatlichen Schulamt Mannheim und zuständiger Schulrat für die Schule: „Der Begriff Inklusion muss weiter gefasst werden, nämlich so, dass junge Menschen in aller individuellen Vielfalt wahrgenommen und gefördert werden.“

Individuelles Lernen

Aber was ist eigentlich das Besondere an der Schimper-Schule? „Bei uns gibt es Lerngruppen statt Klassen“, erklärte Gottinger. „Dadurch können wir individueller auf die Schüler eingehen. In der Gemeinschaftsschule gibt es drei verschiedene Lernniveaus. Wir sind also gewohnt, in Gruppen zu unterrichten, in denen es unterschiedliche Lernziele gibt.“ Dazu kommt ein enger Kontakt zu Eltern sowie einen guten Austausch unter Lehrkräften, die als Team zusammenarbeiten.

Wie das in der Praxis aussieht, konnten sich die Besucher nach der kurzen Einführung bei einer Hospitation selbst anschauen. In der Lernzeit arbeiten die Schüler selbständig alleine oder in Gruppen, mal mit und mal ohne Begleitung durch die Lehrkräfte. Papier gibt es wenig – alle haben iPads, auf denen sie ihre Aufgaben lösen. Hier arbeiten Schüler mit und ohne Behinderung an ihren Aufgaben, ohne dass Unterschiede sichtbar sind. Es sind nur junge Menschen zu sehen, die konzentriert an ihren Aufgaben arbeiten.

Nach der Hospitation ging es in größerer Runde weiter, um das Thema Inklusion genauer zu beleuchten: „Inklusion ist im aktuellen Koalitionsvertrag fest verankert“, betonte Dr. Andre Baumann, „aber es gibt noch viel zu tun.“ Er berichtete von seiner eigenen Schulzeit: „Ich war in der Nordstadt-Grundschule. Direkt durch die Glastür ging es zur Sonderschule, aber wir hatten keinerlei Begegnungen – es war verboten, durch diese Tür zu gehen. Kontakte zu Menschen mit Behinderungen hatte ich erst sehr viel später.“ Bei der Umsetzung von Inklusion gäbe es zwar noch viel zu tun, aber Baumann ist zuversichtlich: „Hier sehen wir, dass es geht. Wir haben an der Schimper-Schule ein hochmotiviertes Kollegium und eine multiprofessionelle Schulleitung. Wenn es alle wollen, kann es auch gehen.“

Neues Personal gewinnen

Ein großes Thema sei die Personalgewinnung, so Boser. „Darum legen wir in Freiburg einen neuen Studiengang für 175 Plätze in der Sonderpädagogik auf.“ Da die Ausbildung mit Studium und Referendariat aber dauere, würden auch auf kurzfristige Maßnahmen gebaut. „So haben wir den Direkteinstieg als Fachlehrkraft in der Sonderpädagogik ausgebaut und wir stellen für die nächsten fünf Jahre je 50 zusätzliche Ausbildungsplätze für Fachlehrkräfte in der Sonderpädagogik bereit“, so Boser. Dann ging es in die Diskussion mit Menschen, die sich für Inklusion einsetzen: „Inklusion muss das neue Normal werden und wir sollten als Gesellschaft keine Angst vor der Kultur der Inklusion haben“, sagte Baumann.

Renate Schmidt von der Projektgruppe Inklusion Eppelheim, berichtete, dass Eltern teils bewusst von einer inklusiven Beschulung ihres Kindes mit Behinderung abgeraten werden. Zum Beispiel, weil Ressourcen wie Personal oder Zeit fehlen würden. „Die ganze Schule muss mitgehen. Das Kollegium muss sich weiterbilden und es braucht Zeit zum Austausch. Dafür brauchen wir einen Schulentwicklungsprozess, in dem vorhandene Doppelstrukturen abgebaut werden.“ Boser betonte, dass Eltern weiterhin zwischen der Inklusion an einer allgemeinen Schule und dem Besuch eines sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums wählen können, Inklusion jedoch Aufgabe aller Schulen und Schularten ist.

Thorsten Lihl arbeitet als Mensch mit Behinderung in der Schulung von Lehrkräften zur Inklusion. „Kinder können viel voneinander und untereinander lernen. Jeder soll lernen, wie und was er will. Und zwar mit der Unterstützung, die er benötigt. Einige Studenten berichteten, dass sie noch nie Kontakt zu Menschen mit Behinderungen hatten.“ Das müsse sich ändern.

Zum Abschluss betonte Boser, dass im Ministerium am Thema gearbeitet werde. Der Lenkungskreis Inklusion habe die Arbeit aufgenommen. „Wir wollen die Inklusion in Kita und Schule bedarfsgerecht ausbauen und die Qualität von Inklusion und sonderpädagogischen Bildungsangeboten voranbringen.“ zg