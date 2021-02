Schwetzingen. Das ist dreist: Eine 76-jährige Frau war am Freitagnachmittag einkaufen im "Kaufland" in der Schwetzinger Carl-Theodor-Straße. Als sie mit ihrem Auto gegen 18 Uhr vom Parkdeck des Einkaufsmarktes fahren wollte, öffnete ein unbekannter Mann die Beifahrertür und schnappte sich die dort liegende Handtasche mit Geldbeutel und persönlichen Papieren der verdutzten Dame. Alles ging so schnell, dass die Frau nicht einmal eine Beschreibung des Täters abgeben konnte. Das meldete die Polizei am Wochenende und hofft nun auf Zeugen: Telefon 06202/28-80.

