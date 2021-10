Schwetzingen. Weil Handwerker eine Gasleitung angeschnitten hatten, ist im Rothacker'schen Haus Gas ausgetreten. Die Feuerwehr ist aktuell vor Ort - der Abschnitt in der Wildemannstraße in Schwetzingen ist gesperrt, der Verkehr wird umgeleitet. Der Gasschieber ist zu und es besteht keine Gefahr mehr. Feuerwehrkommandant Walter Leschinski lüftet nun mit seinem Team, im Anschluss können die Stadtwerke in das Gebäude, um den Schaden zu reparieren.

