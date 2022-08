Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald auf der Suche nach ehrenamtlichen Richtern

Mannheim. Die Handwerkskammer (HWK) Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald sucht Kandidatinnen und Kandidaten für die Besetzung ehrenamtlicher Richterstellen bei Gerichten.

Bei Arbeits- und Sozialgerichten wirken neben Berufsrichtern auch ehrenamtliche Richterinnen und Richter aus dem Kreis der Arbeitgeber und Arbeitnehmer mit. Die Handwerkskammern unterstützen die Gerichte bei der Erstellung von Vorschlagslisten mit Kandidaten. Die Amtsperiode dauert fünf Jahre, nach Ablauf kann eine Wiederberufung erfolgen.

Die Stimmen der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter haben das gleiche Gewicht wie die des Berufsrichters: Sie bringen ihre Erfahrungen aus dem beruflichen Alltag bei der Urteilsfindung mit ein. So wird bei den Gerichtsverfahren die Praxisnähe gewährleistet, teilt die HWK mit.

Voraussetzungen für die Berufung

Um an die Gerichte der ersten Instanz in der Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit berufen zu werden, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. So müssen die Ehrenamtlichen das 25. Lebensjahr vollendet haben, das Wahlrecht zum deutschen Bundestag besitzen und ihren Wohnsitz oder gewerblichen Sitz im Gerichtsbezirk des jeweiligen Gerichts haben.

Ehrenamtliche Richter aus dem Arbeitgeberkreis können etwa Personen sein, die regelmäßig mindestens eine versicherungspflichtige Arbeitnehmerin oder einen versicherungspflichtigen Arbeitnehmer beschäftigen. Es dürfen ferner keine gesetzlichen Ausschlussgründe vorliegen.

Informationen sowie entsprechende Personalbögen sind erhältlich bei Karin Geiger unter 0621/18002-105 oder per Mail an geiger.k@hwk-mannheim.de.