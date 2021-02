Nach Wochen des Lockdowns gibt es gerade nicht viel zu lachen. Deshalb geht es beim nächsten „For your soul“-Gottesdienst der evangelischen Kirchengemeinde um das Thema „Humor“. Aber Humor ist nicht einfach Heiterkeit. Humor ist, wenn man auch in ausweglosen Situationen lachen kann. Denn oft ist Lachen die einzige Lösung – nicht des Problems, aber der seelischen Anspannung.

AdUnit urban-intext1

„Wir Menschen können humorvoll sein, aber wie sieht das eigentlich mit Gott aus? Sitzt er auch ab und an auf seiner Wolke mit einem Lächeln im Gesicht? Bringt sein schallendes Lachen die Wolken zum Beben und die Sterne zum Wackeln? Diese Fragen stellt Pfarrerin Dr. Franziska Beetschen im nächsten „For your Soul“-Gottesdienst zum Thema „Hat Gott Humor?“

Sie kennt sich zwar mit Gott aus, hat in Sachen Humor aber einen Profi an ihrer Seite: Der Stand-up-Comedian Toby Käp hat sicherlich den einen oder anderen Gag im Gepäck. Wie Humor klingen kann, präsentiert Kantor Detlev Helmer zusammen mit Trompeter Carsten Röderer. „For your soul“ wird ab Samstag, 30. Januar, 18 Uhr, ausgestrahlt und ist über die Homepage ekischwetzingen.de sowie den youtube-Kanal ekischwetzingen abrufbar. Er kann danach dauerhaft bei Youtube angesehen werden.

Pfarrer Demal widmet sich Schlaf

Am Sonntag startet dann schon der nächste Online-Gottesdienst. In der regionalen Predigtreihe „Hand und Fuß – biblische Körperwelt“ wird Pfarrer Marcel Demal dem Phänomen des Schlafens in theologischer Hinsicht auf den Grund gehen. Sein Thema lautet: „Wer schläft, sündigt nicht!“ Der Volksmund kennt unzählige Sprichwörter zum Thema „Schlaf“, und noch mehr Mythen ranken sich um diesen allnächtlichen Zustand, wo Körper und Geist zur Ruhe kommen und wir neue Kräfte für den Tag sammeln können. So verwundert es nicht, dass sich auch die Bibel auf vielfältige Weise mit dem Schlafen auseinandersetzt.

AdUnit urban-intext2

Der Gottesdienst „Wer schläft, sündigt nicht!“ wird ab Sonntag, 31. Januar, 10 Uhr, ausgestrahlt und ist über die Homepage ekischwetzingen.de sowie über den Youtube-Kanal der evangelischen Kirchengemeinde Brühl-Baden abrufbar. zg