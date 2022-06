Haus & Grund: Rücklagen für Nebenkosten bilden

„Es ist ein Riesenthema bei uns“, kommentiert Haus & Grund-Vorstand Wolfgang Reineke die explodierenden Energiekosten bei Haus- und Wohnungseigentümern. Insbesondere Vermieter von Mehrfamilienhäusern fürchten, dass viele ihrer Mieter nicht auf die Nachzahlungen vorbereitet sind, die tatsächlich auf sie zukommen werden, heißt es dazu in einer Pressemitteilung.

Tatsächlich sind die Energiekosten seit Beginn des Jahres stark angestiegen. Laut Statistischem Bundesamt mussten die Verbraucher im April über 35 Prozent mehr für Haushaltsenergie ausgeben als im Vorjahresmonat. Der Ukraine-Konflikt hat einen beträchtlichen Teil zu den Rekordpreisen für Gas, Öl und Strom beigetragen.

Aufgrund dieser steigenden Kosten erhöhen viele Versorger ihre Tarife und aufgrund dieser ansteigenden Preise kommt auf viele Mieterinnen und Mieter eine hohe Nachzahlung zu. Fachleute warnen, dass dies in Einzelfällen bis zu zwei Monatsmieten ausmache.

Anhand von „Musterhaushalten“ hat ein Vergleichsportal errechnet, wie es in der Praxis aussehen könnte. Hatte ein Single-Haushalt mit 50 Quadratmetern Wohnfläche im Jahr 2021 noch Kosten in Höhe von 391 Euro für Gas beziehungsweise 309 Euro für Öl, so werden für 2022 Kosten in Höhe von 717 Euro (Gas) beziehungsweise 650 Euro (Öl) prognostiziert. Bei einem Vier-Personen-Haushalt (100 Quadratmeter Wohnfläche) steigert es sich von 932 Euro (Gas) auf 1889 Euro und von 927 Euro (Öl) auf 1951 Euro. Niemand weiß heute, wie hoch die tatsächlichen Kosten sein werden, weshalb alle Zahlen dieser Art mit gewisser Vorsicht zu behandeln sind. Sicher ist jedoch, dass die Steigerungen gewaltig sein werden.

Um Öl-, Gas- und Fernwärmerechnungen bezahlen zu können, drängen deshalb erste Vermieter, die ja diese Kosten vorlegen müssen, schon im laufenden Abrechnungsjahr auf höhere monatliche Abschlagszahlungen. Sie wollen verständlicherweise nicht für verbrauchsabhängige Kosten ihrer Mieter geradestehen müssen. Doch das, so der Haus & Grund-Vorsitzende, ist aus rechtlichen Gründen nicht möglich: „Vermieter haben keinen Anspruch darauf, unterjährig höhere Vorauszahlungen zu verlangen. Einen Anspruch auf die Zahlung erhöhter Betriebskostenvorauszahlungen hat der Vermieter nur nach Abrechnungslegung.“

Doch trotzdem sollten Mieter und Vermieter das Gespräch suchen, um – vor allem über höhere Vorauszahlungen – zu einer Lösung zu kommen. Auch der Mieterbund empfiehlt seinen Mitgliedern Rücklagen, damit die Nachzahlung beglichen werden könne, wenn die Abrechnung kommt.

Dass solche Gespräche Sinn machen, so der Haus & Grund-Vorsitzende, habe sich beim ersten Corona-Lockdown gezeigt. Da mussten Hunderttausende in Kurzarbeit wechseln und die Mieten wurden gleichwohl nach gemeinsamer Absprache ganz überwiegend verlässlich weitergezahlt oder später nachgezahlt.

