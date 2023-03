Haus & Grund sieht Gesetzentwurf des Bundes zu Heizungstausch kritisch

Schwetzingen. Die Zahl beunruhigender Nachrichten für Hauseigentümer reißt nicht ab. „Schon die Reform der Grundsteuer hat landesweit zu einer Welle von Einsprüchen geführt, die täglich anschwillt“, sagt Wolfgang Reineke, Vorsitzender des örtlichen „Haus & Grund“-Verbands. Jetzt sorgt ein Gesetzentwurf aus Berlin für weiteren Aufruhr.

Denn ab Januar 2024 wollen das Bau- und das Wirtschaftsministerium den Einbau von konventionellen Öl- und Gasheizungen verbieten. So soll nach aktuellem Stand jede neue Heizungsanlage zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Viele Eigentümer von Immobilien müssen deswegen statt Öl- und Gasheizungen in den nächsten Jahren wohl Wärmepumpen installieren lassen.

Ein Umbau, der jedoch mit hohen Kosten verbunden ist und gerade Einkommensschwächere überfordern könnte. Reineke verweist auf die Altersstruktur der Eigentümer und der privaten Kleinvermieter: „Ganz überwiegend stehen Immobilienbesitzer und unsere Mitglieder im Rentenalter oder kurz davor. Selbstverständlich würden sie gerne sanieren, aber sie scheitern an der Finanzierung.“ Denn der Einbau eines alternativen Heizsystems wie einer Wärmepumpe und die damit häufig einhergehenden Sanierungsarbeiten belaufen sich in der Regel auf mehrere 10 000 Euro. Das ist für die meisten eine finanzielle Überforderung und löst das Angstgefühl aus, welches alle im Alter fürchten: dass sie vielleicht nicht mehr in ihrem Haus wohnen bleiben können und dort rausmüssen. Solche Beträge, so Reineke, hat man nicht gerade mal so „in der Schublade“ und wenn, dann sind sie für die persönliche Vorsorge gedacht, etwa als Notgroschen für den Fall einer Pflegebedürftigkeit oder einer Heimunterbringung.

Es gibt zwar jetzt eine Aussage, dass der Wirtschaftsminister die Betroffenen mit „direkten Zuschüssen, Krediten und steuerlichen Förderungen“ sowie mit „großen sozialpolitischen Maßnahmen“ unterstützen will. Doch abgesehen von dem angespannten Haushalt und den dort fehlenden Geldern: Einen Kredit bei einer Bank beantragen können und wollen die meisten aus Altersgründen nicht mehr. Steuerliche Vorteile andererseits greifen im Fall eines Rentenbezugs in den wenigsten Fällen. Wenig Hoffnung macht den Hauseigentümern auch die vage Aussage, dass es sich insoweit um „einen Prozess handle, in dem man sich mit anderen Ministerien abstimme“. Es sei deshalb völlig unklar, ob und wie sich die Aussagen des Ministers realisieren lassen.

Der Präsident des „Haus & Grund“- Bundesverbands hat die Bundesregierung bereits aufgefordert, die praktischen Auswirkungen des geplanten Gesetzes auf die Bürger zu berücksichtigen. Es könne nicht sein, dass der Gesetzesentwurf gerade für die Einkommensschwächeren und Älteren solch gravierende Auswirkungen beinhalte, dass sie um die Existenz in ihrem bisherigen Zuhause fürchten müssen. Bundeskanzler Scholz müsse nun dafür sorgen, dass die Energiewende im Gebäudebestand die Eigentümerinnen und Eigentümer nicht überfordert. Ansonsten endeten die Pläne des Ministers in einem ähnlichen Desaster wie die Grundsteuer.

Die Immobilienbesitzer, so Reineke, haben folglich einen großen Erklärungsbedarf. Und die Zeit drängt. In gut neun Monaten soll das gemeinsame Gesetz aus dem Bau- und dem Wirtschaftsministerium bereits gelten.