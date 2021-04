Natürlich ist die Beteiligung der Hausärzte am Impfkarussell nicht der Befreiungsschlag, mit dem alles besser wird. Dafür sind die fünf Fläschchen von „Biontech“ in der ersten Woche dann doch zu mickrig. Aber, so die Ärztin Dr. Monika Kruse von den ze:ro Praxen – medizinisches Versorgungszentrum Schwetzingen-Schälzig, eine Art Game-hanger seien sie sehr wohl. „Wenn wir Hausärzte endlich

...