Haushalt des Dekanats ist einsehbar

Schwetzingen/Wiesloch. In der jüngsten Sitzung des katholischen Dekanatsrates Wiesloch Ende Juni haben die Delegierten aus den Seelsorgeeinheiten, Verbänden und Einrichtungen den Doppelhaushalt 2022/23 beraten und einstimmig beschlossen.

Da das Dekanat keine eigenen Gebäude besitzt oder unterhalten muss, ist die Finanzlage insgesamt relativ entspannt. In den letzten Jahren konnten sogar Überschüsse erzielt werden, die auf Beschluss des Dekanatsrates den Rücklagen zugeführt wurden. Künftig können davon im Rahmen der Kirchenentwicklung 2030 innovative Projekte im Bereich der Familien- und Seniorenpastoral oder der Frauen- und Männerarbeit sowie die Jugendarbeit unterstützt werden. Alternativ stehen die Gelder für neue pastorale Ansätze und Kooperationen zwischen Caritas und Pastoral zur Verfügung. Der Dekanatsrat wird im Laufe der nächsten Jahre situativ entscheiden.

Der Doppelhaushalt 2022/23 liegt in der Zeit vom 4. bis 18. Juli im Dekanatsbüro öffentlich aus. Die Einsichtnahme ist in der Dreikönigstraße 2 in Schwetzingen nach Anmeldung möglich: mail@kath-dekanat-wiesloch.de, Telefon 06202/92 62 828. mch