Hebel-Gymnasium Schwetzingen verabschiedet Kollegen

Adieu, Servus und auf Wiedersehen - die Verabschiedungen klangen vielfältig: Drei Lehrkräfte verlassen am Ende dieses Schuljahres das Hebel-Gymnasium in verschiedene Richtungen. Marianne Husemann geht in den Ruhestand, Alexander Sperl zieht mit seiner Familie nach Graz und Andreas Syrowatka unterrichtet künftig in Baden-Baden, teilt die Schule mit.

Die Lehrerin für Französisch und Englisch, Marianne Husemann, kam 2004 von Adelsheim an das Hebel-Gymnasium. Für die Schulgemeinschaft kümmerte sie sich einige Jahre lang um die Verkehrserziehung und engagierte sich in der Schulkonferenz. Ihre Herzensangelegenheit war der Austausch mit der französischen Partnerstadt Lunéville. Zwei befreundete Lehrerinnen aus Lunéville kamen als Gäste zur Verabschiedung – eine gelungene Überraschung, die Marianne Husemann sichtlich rührte. Alexander Sperl, Musik- und Englischlehrer, verlässt Schwetzingen in Richtung Österreich: Seine Frau hat einen Ruf als Anglistik-Professorin nach Graz bekommen. Er kam vor 15 Jahren ans Hebel, hatte die Bigband übernommen und ihr seine eigene Note verliehen: Seine große Jazz-Leidenschaft war in den zahlreichen Auftritten spürbar.

Theater unterrichtet

Alexander Sperl (v. l.), Marianne Husemann und Andreas Syrowatka verlassen das Hebel-Gymnasium. © Schillinger

100 Kilometer pro Fahrtweg (einfach) sind zu viel: Daher ließ sich Andreas Syrowatka nach Baden-Baden - nun näher an seinem Wohnort – versetzen. 2014 kam der Lehrer für katholische Religion und Geschichte nach Schwetzingen. Dank seiner dreijährigen Schauspielausbildung durfte er auch in der Oberstufe Theater unterrichten. Zudem leitete er die Theater-AG.

Den scheidenden Referendaren bescheinigte Schulleiter Ade „mit allen pädagogischen Wassern gewaschen zu sein“. Denn sie wurden von den Corona-Maßnahmen besonders hart getroffen: Lockdown, Online-, Wechselunterricht – alles, nur keine Routine. „Sie sind hier durch die Hölle gegangen“, so Ade. Aber war es auch ein gegenseitiges Lernen von- und miteinander. Denn die jungen Kollegen hätten neue Impulse ins Kollegium gebracht, wie die neuen digitalen Möglichkeiten genutzt werden können.

Erfreulicherweise hätten Marie-Christine Adam, Dennis Dubb, Johanna Hofmann, Christian Hopp und Inna Pech alle eine Anstellung nach den Sommerferien bekommen. Für den musikalischen Spaß bei den Feierlichkeiten sorgte die neu gegründete Gruppe „Comedian Hebelists“. bs/zg