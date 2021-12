Hebel-Schüler angesprochen und ins Auto gelockt? – Polizei warnt vor Panikmache

Schwetzingen. Mutmaßlich hat ein Mann am Donnerstag einen Schüler des Schwetzinger Hebel-Gymnasiums angesprochen und versucht in ein Auto zu locken. Ein Polizeisprecher bestätigte am Freitag, dass eine entsprechende Anzeige eingegangen sei. Gleichzeitig warnte der Sprecher jedoch vor überzogenen Reaktionen: „Das Ansprechen alleine ist noch keine Straftat“, sagte er gegenüber dieser Redaktion. Die Beamten würden nun die weiteren Zusammenhänge ermitteln, aktuell habe man jedoch noch nicht mehr als die Aussage des betroffenen Schülers. Eine Panikmache sei deshalb „nicht angebracht“, wie der Polizist betonte.

Laut Informationen eines freien Mitarbeiters dieser Zeitung hat auch die Schule am Freitag eine Rundmail an alle Eltern geschickt, ihre Kinder für die Thematik zu sensibilisieren und nicht in fremde Autos einzusteigen. Auch der Polizeisprecher verwies darauf, dass es sehr wichtig sei, solche Vorfälle auch anzuzeigen.