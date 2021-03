Vor zwei Jahren begannen die Arbeiten auf dem Wiesenstreifen an den Äckern unweit des Ketscher Gewerbegebietes, das zu Schwetzingen gehört. Unter Federführung des Landschaftserhaltungsverbandes Rhein-Neckar waren ehrenamtliche Helfer im Einsatz, um das schmale Areal in ein ökologisch hochwertiges Heckenbiotop umzuwandeln. Die größten Büsche wurden zurückgeschnitten, den hohen Bäumen wurden Äste gekappt, aus dem Unterholz jede Menge Unrat hervorgezogen.

Anschließend pflanzte die Stadtgärtnerei 200 niedrig wachsende Heckensträucher. Das neu entstandene Biotop soll bodenbrütenden Vögeln wie der Haubenlerche und dem Rebhuhn Schutz und Rückzugsraum bieten. Das Gemeinschaftsprojekt von Stadt, Landschaftserhaltungsverband und Schwetzinger Jägervereinigung trägt nun erste Früchte. Bürgermeister Matthias Steffan stellte die gelungene Maßnahme vor Ort vor.

Die Biotopvernetzung ist ein wichtiges Thema innerhalb der Naturschutzstrategie Baden-Württembergs. Die Gehölzsäume entlang von Feldern und Äckern bieten Lebensräume für Vögel und zahlreiche Kleintiere. „Das Niederwild braucht solche Rückzugsräume, gerade in infrastrukturgeprägten und intensiv bewirtschafteten Flächen“, sagt Steffan: „Mit dem Heckenbiotop geben wir der Tierwelt eine Chance.“

Der 2013 gegründete Landschaftserhaltungsverband Rhein-Neckar steht für die Entwicklung von Natur und Landschaft. Der Schwerpunkt seiner Arbeit liegt in der Pflege der Kulturlandschaft in der Rheinebene, an der Bergstraße und im Kraichgau. Die neue Hecke aus Bäumen und Büschen soll optimale Bedingungen für die hier lebenden Haubenlerchen bieten, erläutert Stadtgärtnerei-Chef Bernd Kolb die Pflanzung, die nun auch genügend Winterfeuchte abbekommen hat.

Ein großer Wunsch würde in Erfüllung gehen, wenn sich das Rebhuhn, das in Baden-Württemberg vom Aussterben bedroht ist, hier wohlfühlen könnte. Der Bestand ist seit vielen Jahren stark rückläufig, weil Lebensräume und Flächen für den Hühnervogel immer mehr eingeschränkt worden sind. Die Gehölze werden jetzt im Frühjahr wieder austreiben. Viele Vogelarten bauen dann hier ihre Bodennester.

Hunde stören Bodenbrüter

Die Bäume dürfen aber auch nicht zu hoch hinauswachsen, sonst werden sie von den Greifvögeln als Ansitzwarte genommen, um von oben auf das Niederwild herunterzustoßen. Es sei nicht ganz einfach, bedrohte Tierarten anzusiedeln, kritisierte Kolb die unvernünftigen Hundehalter, die mit ihren Vierbeinern, für die es in der Nähe eine Hundewiese gibt, „einfach durchlaufen“. Die neuen Gehölze, die Pflanzaktion hat rund 2500 Euro gekostet, müssen nun täglich gegossen werden, meinte Kolb: „Der Erfolg für dieses Projekt zeigt sich schon.“

Die Pflegemaßnahmen würden auf jeden Fall mehr Strukturen in die Landschaft bringen, erklärt Teresa Schlemmer vom Landschaftserhaltungsverband: „Gerade in der Rheinebene unterliegen die Flächen einem hohen Landwirtschaftsdruck.“ Sie dankt den ehrenamtlichen Helfern für den Arbeitseinsatz an den beiden Pflegetagen. Die Renaturierung der Hecke habe das Areal mit Sicherheit aufgewertet: „Die Tiere brauchen das unbedingt.“

Hegeringleiter Frank Lück von der Jägervereinigung sieht das Niederwild „leider auf dem absteigenden Ast“. Der Hockenheimer Rheinbogen sei früher das Hauptverbreitungsgebiet des Rebhuhns gewesen. Die neue Hecke könne auch für Vogelarten wie den Neuntöter einen Nutzen bringen. Ein Problem seien aber nach wie vor die Hundehalter, die ihre Tiere frei durch das Biotop laufen lassen: „Für die Bodenbrüter ist das dann das Todesurteil.“ Der Andrang, vor allem am Wochenende, müsse dringend blockiert werden. Dazu seien aber auch mehr Kontrollen nötig, sagt Lück.