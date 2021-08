Heckscheibe eingeschlagen und Handtasche gestohlen

Während eine 40-Jährige am Mittwochabend im Pfitzenmeier Resort in der Duisburger Straße in Schwetzingen trainierte, brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter den Mercedes der Frau auf und entwendeten aus diesem ihre Handtasche samt Inhalt.

Gegen 19.15 Uhr parkte die Frau ihr Fahrzeug auf dem zum Fitnessstudio zugehörigen Parkplatz. Ihre Handtasche verstaute sie im Kofferraum des Wagens. Als sie gegen 21.30 Uhr zum Auto zurückkehrte, stellte sie die eingeschlagene Heckscheibe sowie das Fehlen ihrer Tasche fest. Neben rund 100 Euro Bargeld befanden sich auch persönliche Dokumente darin.

Ein Zeuge gab den Hinweis auf ein verdächtiges Fahrzeug. Ein silberfarbener Kleinwagen soll zeitweise verdächtig hinter dem Auto der 40-Jährigen gehalten haben, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Inwieweit ein Tatzusammenhang besteht und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, war am Donnerstag noch nicht bekannt und ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen des Polizeireviers Schwetzingen.

Weitere Zeugen, die darüber hinaus Angaben – auch zu dem genannten Fahrzeug – machen können sowie Verdächtige gesehen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06202/28 80 zu melden. pol

