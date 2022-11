Heidelberger IG Metaller rufen Mitglieder zum Warnstreik auf

Heidelberg/Region. Heidelberger IG Metaller gehen auf die Barrikaden. Diese Woche finden in mehreren Betrieben der Metall- und Elektroindustrie Warnstreiks und Kundgebungen statt: am Mittwoch, 9. November, in Wiesloch und am Donnerstag, 10. November in Heidelberg-Pfaffengrund.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Seit dem 28. Oktober 2022 ist die Friedenspflicht der Tarifvertragsparteien ausgelaufen. Bisher konnte in den vergangenen drei Verhandlungsrunden kein Ergebnis erzielt werden, heißt es seitens der Gewerkschaft.

„Wir müssen als Gewerkschaft dafür Sorge tragen, die enorme Kostenbelastung der Beschäftigten abzumildern“, sagt Miro Geiger, erster Bevollmächtigter der IG Metall Heidelberg und Mitglied der Verhandlungskommission. Sozialpartnerschaft bedeute eben auch, dass Arbeitgeber soziale Verantwortung für ihre Belegschaft übernehmen müssen. "Zudem leisten unsere Mitglieder durch ihre Arbeit einen großen Beitrag zum wirtschaftlichen Fortschritt der Gesamtbranche und wollen daran auch beteiligt werden. Nun rufen wir unsere Mitglieder flächendeckend zu Arbeitsniederlegungen und Kundgebungen auf, um zu unsere Forderung zu bekräftigen und ihr Nachdruck zu verleihen", heißt es in der Pressemitteilung.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Schwetzinger Zeitung Mehr erfahren Tarifkonflikt Weitere Warnstreiks der IG Metall im Südwesten Mehr erfahren Tarifkonflikt Weitere Warnstreiks der IG Metall im Südwesten Mehr erfahren

Den Verlauf der Kundgebungen und Arbeitsniederlegungen gibt es unter www.heidelberg.igm.de zu verfolgen.