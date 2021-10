Heidelberger Straßenbahn entgleist nach Kollision mit einem Lkw

Heidelberg. Ein Lkw ist am frühen Montagmorgen in eine herannahende Straßenbahn in Heidelberg gefahren. Wie die Polizei mitteilte, stießen beide Fahrzeuge gegen 5.30 Uhr an der Haltestelle Rohrbach Süd seitlich zusammen, als die Fahrzeuge parallel nebeneinander fuhren. In Folge der Kollision entgleiste die Straßenbahn zum Teil. Von den etwa 40 Fahrzeuggästen soll offenbar eine Person leicht verletzt worden sein. Laut Angaben der Polizei kam es durch den Unfall am Morgen nur zu kurzen Verzögerungen im Straßenverkehr.

