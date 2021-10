Heike Hoffmann zieht Zwischenbilanz bei den Schwetzinger SWR Festspielen

Schwetzingen. Mit viel Beifall für die Künstlerinnen und Künstler, einer gelungenen Uraufführung des spanischen Komponisten José M. Sánchez-Verdú durch das Klangforum Heidelberg und einem ausgebuchten musikhistorischen Stadtrundgang im „Paradies der Tonkünstler“ ziehen die SWR Festspiele eine positive Bilanz der ersten Woche. Zeit, mit der Künstlerischen Leiterin Heike Hoffmann eine Zwischenbilanz zu ziehen.

© Elmar Witt

Die Festspiele – pandemiebedingt zum zweiten Mal in den Herbst verlegt – laufen künstlerisch sehr erfolgreich, wie mir scheint?

Heike Hoffmann: Ja, ich bin sehr zufrieden mit den bisherigen Veranstaltungen. Unsere Musiktheaterproduktion „Orpheus und die Zauberharfe“ ist dreimal aufgeführt worden und es war eine große Freude zu erleben, wie begeistert die Kinder mitgegangen sind. Die vielen glücklichen Mädchen und Jungen beim Verlassen des Theaters zu sehen, war wirklich berührend. Das Goldmund Quartett, das für das Schumann Quartett eingesprungen ist, war alles andere als eine Notlösung. Ein großartiges Konzert, vom Programm auch passgenau zu unserem Motto „Erinnern“ – ich habe die Künstler sofort wieder eingeladen.

Konzerte zweier Vokalensembles folgten mit relativ unbekanntem Repertoire. Wie fielen die Publikumsreaktionen aus?

Hoffmann: Beide Ensembles wurden bejubelt. Die Schola Heidelberg gehört zu den Vokalensembles, die Alte und Neue Musik gleichermaßen souverän interpretieren, das ist ihre große Stärke. Die Kammerfassung von Bergs Violinkonzert war eine wirkliche Entdeckung, noch dazu in der beeindruckenden Interpretation von Elisabeth Kufferath, die für mich zu den großen Geigerinnen unserer Zeit gehört. Ganz anders, sehr expressiv im Ausdruck und ungemein klangschön, dann das Ensemble Correspondence aus Frankreich, das sich vor allem der Musik des 17. Jahrhunderts verschrieben hat und in der künstlerischen Qualität seinesgleichen sucht. Auch dieses Schwetzinger Debüt wird nicht die letzte Begegnung mit diesen fantastischen Sängern und Musikern bleiben.

Anders als man es von den Festspielen gewohnt ist, sind die Konzerte nicht ausverkauft. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?

Hoffmann: Ein Phänomen, das deutschlandweit alle Veranstalter beobachten. Offenbar haben die vielen Monate der Pandemie die Menschen sehr verunsichert und zurückhaltend werden lassen. Die unklaren, von Bundesland zu Bundesland wechselnden Regeln, deren Einhaltung kaum kontrolliert wurde, die erratische und angstgesteuerte Kommunikation seitens der Politik – all das hat wohl manchen bewogen abzuwarten. Nun sind auch Tests nicht mehr kostenfrei, diese Kosten kommen bei den Ungeimpften zum Ticketpreis dazu, das kann sich nicht jeder leisten. Bei uns gilt 3G, das wird konsequent kontrolliert und ich habe den Eindruck, dass sich das Publikum, wenn es da ist, gut und sicher fühlt. Vor einem Jahr waren wir ohne Tests und ohne Impfung in einer deutlich schlechteren Situation und die Veranstaltungen waren sofort ausverkauft. Jetzt, ein Jahr später, scheint es, dass wir uns ein Stück weit ans Zuhausebleiben gewöhnt und die Kontaktverbote so verinnerlicht haben, dass es gar nicht so einfach sein wird, wieder zur Normalität zurückzukommen.

Was bringt uns die zweite Woche?

Hoffmann: Nach dem Schubert-Abend mit Julian Prégardien, Marie-Elisabeth Hecker und Martin Helmchen am Montag erwarten wir unter andrem die Capella de la torre, mit zwei spannenden Abenden: einem literarisch-musikalischem Programm zum Thema „Schatten“ mit dem renommierten Schauspieler Hanns Zischler und einem ganz außergewöhnlichen Abend – der Begegnung zwischen Renaissancemusik und Karatekunst. Weiterhin Kammermusik vom Feinsten mit der Geigerin Antje Weithaas und dem Cembalistin Mahan Esfahani, dem Cuarteto Casals und dem Brentano String Quartet aus den USA, das erstmals in Schwetzingen gastiert.

Info: Exklusiv für unsere Leser gibt es 2 x 2 Tickets für den Duo-Abend Antje Weithaas & Mahan Esfahani am Dienstag, 26. Oktober, 19.30 Uhr, zu gewinnen. Auf dem Programm stehen Werke von Bach, Milhaud und Corelli. Nehmen Sie bis Montag, 25. Oktober, 12 Uhr. mit dem Stichwort Festspiele unter www.schwetzinger-zeitung.de/gewinnspiel teil (bitte Telefonnummer angeben).