Der Ortsverband der Linken eröffnete die neue Saison mit „Kaffee & Tee am Bahnhof“ auf dem Vorplatz. Das Motto lautet: „Heißes gegen soziale Kälte“. Und dieses treffe in der heutigen schweren Zeit den Nagel auf den Kopf, heißt es in einer Pressemitteilung..

„Altbekannte Gesichter kamen und auch einige neue konnten wir zu einem Heißgetränk im Open-Air-Parteibüro begrüßen“, sagt Stadtrat Werner Zieger. Durch die Bank wurde begrüßt, dass dieses Format, mit den Mitmenschen in der Stadt ins Gespräch zu kommen, Bestand hat.

Es gab nach eigenen Angaben auch ein trauriges Erlebnis: „Ein junger Mann kam zu uns, schätzungsweise 27 bis 30 Jahre alt, und berichtete, dass er am Mittwoch einen Termin bei seinem Stromversorger in Heidelberg hatte. Bislang hatte er eine Stromvorauszahlung für seine dreiköpfige Familie von 123,85 Euro, ab Dezember soll er nun 298,36 Euro bezahlen. Im Gespräch kam heraus, dass man ihm zusicherte, seinen monatlichen Abschlag nochmals zu prüfen, insbesondere wenn die neue „Strompreisbremse“ hoffentlich bald zur Realität wird. Wer jedoch wie viel sparen kann und ab wann genau sie kommt, konnte der Stromversorger nicht sagen. Zu vieles sei noch im Unklaren.

Solche Ereignisse machen sehr nachdenklich, zeigen aber auch auf, in welcher Verzweiflung sich viele Menschen zurzeit befanden, schreibt die Linke in der Mitteilung. Es sei ja viel Zeit bis März 2023 bei „Kaffee & Tee am Bahnhof“ immer freitags, wenn das Wetter mitspielt, auf den Bahnhofsvorplatz von 10 bis 13 Uhr für eine eigene Geschichte. zg