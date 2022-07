Rhein-Neckar. Am Dienstag wird es in der Metropolregion überwiegend heiter und niederschlagsfrei. Die Tageshöchstwerte erreichen um die 29 Grad. Dazu weht ein schwacher, in Böen frischer Wind aus nordwestlicher bis westlicher Richtung.

